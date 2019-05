Diego Godín, emocionado en su despedida: "El Atlético ha sido mi familia, mi casa, un estilo de vida"

El defensor uruguayo del Atletico de Madrid Diego Godín anunció este martes que dejará el club rojiblanco al final de la presente temporada, en la que le quedan dos partidos oficiales, los dos encuentros restantes de LaLiga Santander, y declaró que ya es "un hincha más" de un club al que definió como su casa.

"Soy un hincha más, por el respeto a la afición, el cariño que me ha dado estos años. Para mí esto no es solamente un club, es una familia, una forma de vivir, ha sido mi casa, y es difícil despedirse de la casa de uno. Aquí estoy para agradecer y para recordar todos estos años bonitos que hemos vivido", declaró.

El central uruguayo, muy emocionado, anunció su decisión en la sala de prensa del estadio Wanda Metropolitano de Madrid, en una comparecencia ante varias decenas de medios de comunicación nacionales e internacionales.

"Ver a todos mis compañeros aquí significa que he hecho las cosas bien fuera de la cancha, que es lo más importante. Gracias, gracias a todos", aseguró un Godín emocionado.

"Hemos tenido muchas reuniones y no hemos llegado a un acuerdo. Se acaba el ciclo más bonito de mi vida deportiva y de mi vida también. Orgulloso de formar parte de este club y agradecido con todos. Soy un hincha más de este club", indicó el jugador uruguayo.

"Dolor por despedirme pero con la cabeza muy alta porque me entregado todos los días por este club. Por supuesto, he tenido ofertas, pero me he quedado porque he querido. No me arrepiento de ninguna decisión que he tomado. A partir de hoy será un hincha más del Atlético de Madrid. Hay que respetar al club y al equipo. Sólo paplabras de agredecimiento", afirmó Godín.