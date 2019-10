Gerard Piqué acudió junto a David Ferrer a 'El Hormiguero' de Antena3. El futbolista presentó junto al tenista el nuevo formato que han ideado para la Copa Davis y también tuvo tiempo de analizar la actualidad futbolística.

Pablo Motos no desaprovecho la oportunidad para preguntar a Gerard Pìqué sobre los continuos líos en los que se mete y el futbolista reconoció que es "algo premeditado".

"Normalmente es algo premeditado. Lo hago para pasármelo bien. Me descojono y me lo paso bien porque el mundo del fútbol es un espectáculo. Luego nos reímos en el vestuario. Es todo una mentira y una farsa. Es todo mucho más fácil. Los jugadores nos llevamos de maravilla. El ambiente es genial. Cuando nos metemos en líos es porque queremos un poco de salsa", reconoció Piqué.

El central del Barcelona también habló sobre las críticas y el resultadismo que impera en el fútbol.

"De joven te afectan más. Ahora pasas un poco de las críticas. Claro que te afectan, pero las relativizas. El fútbol es resultadista", indicó Piqué.

"Siempre tienes la oportunidad de darle la vuelta a la situación. Si la pelotita entra, muy bien; si no entra, pues a quedarte en casa y no aparecer", explicó Piqué.

Por último, el defensa reconoció que juega mejor cuando tiene al público en contra.

"Tener la gente en contra me motiva más porque cuanto mejor juegas, les jodes más a ellos. Los años en los que me silbaban en la Selección fueron mis mejores años, porque me motivaba más", aseguró.