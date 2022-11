Gerard Piqué: "Sergio Ramos y yo nunca hemos tenido un problema"

Gerard Piqué estuvo en 'Al Primer Toque' antes de partir hacia Francia para disputar la Eurocopa y con el objetivo de lograr ganarla por tercera vez consecutiva. "Ganar una tercera sería algo único pero no somos favoritos. Tampoco íbamos de favoritos en la Eurocopa del 2008 o el Mundial del 2010 y tenemos un muy buen equipo", reconoció Piqué.

El futbolista no ha evitado hablar de su relación con Sergio Ramos, y afirma que tiene una buena relación con el capitán blanco. "La gente busca siempre lo que vende, que es el problema, la discusión y el no llevarse bien. Sergio y yo nunca hemos tenido un problema", reveló.

Sus actuaciones en las redes le han costado ser pitado en más de una ocasión, y admite que aunque "a nadie le gusta ser pitado, son situaciones que te toca vivir y te hacen ser mejor profesional". Concluye afirmando que llegó a "un acuerdo con Facebook" y por eso dejó de usar Periscope.

En cuanto a las comparaciones, no se ha mojado sobre quién será el portero para la Euro. "Juegue quien juegue tenemos tres porterazos", afirmó. Y también ha comparado a los dos gigantes del fútbol, y lo ha hecho con dos gigantes de la NBA. "La comparación de Curry y Lebron puede ser como la de Messi y Cristiano, por un lado el talento innato y por el otro un animal competitivo".

El futbolista vería con buenos ojos que el jugador del Celta jugara la próxima temporada en el club blaugrana. "Decir si Nolito debe venir o no al Barça es meterme donde no me toca pero por el precio y por lo que veo que se está pagando en el mercado, parece una ganga. Lo está demostrando ahora en la Selección. No sé si al final lo cerraremos o no, no es mi trabajo, pero sería un gran jugador para el Barça", aseguró Piqué.