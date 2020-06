Gerard Piqué: "Si fuera presidente de la FIFA cambiaría el sistema arbitral"

Tras la visita del F.C Barcelona a Japón, con motivo del nuevo sponsor del club, Gerard Piqué concedió una entrevista a la revista Soccer king.

El central ha mostrado su disconformidad con los arbitrajes contra el equipo azulgrana la temporada pasada, además reconoce que él cambiaría el sistema arbitral para mejorar el fútbol. "Estoy muy descontento con el arbitraje en algunos partidos. Pero lo he olvidado hace ya mucho" confiesa.

El central no se corta al opinar acerca de qué cambiaría si fuera presidente de la FIFA. "Me gustaría cambiar el sistema arbitral, la presión del colegiado en un partido es demasiado grande. Introduciría medios tecnológicos".

Hablando sobre su futuro, Piqué vuelve a recalcar sus ganas de presidir el F.C Barcelona cuando decida retirarse."Creo que no estoy hecho para ser entrenador. Quiero ser presidente del Barcelona, ese es mi sueño. Cuando me retire me gustaría hacer lo que lo que estuviese en mi mano por el club que amo".

Piqué cree que aunque el equipo azulgrana haya cambiado de entrenadores y de jugadores nunca ha perdida la ensencia y la filosofía que les respalda. "Hemos cambiado mucho de entrenador, hemos comprado y vendido un montón de jugadores pero la filosofía del Barcelona como club ha sido la misma. No hay necesidad de cambio".