Gerard Piqué explica su expulsión y lo ocurrido con Gil Manzano: "No me cagué en la madre de nadie"

La última imagen de Gerard Piqué como futbolista, dirigiéndose a Gil Manzano en el descanso del Osasuna - Barcelona y siendo expulsado por el colegiado, ha dado mucho de lo que hablar. El acta del árbitro afirma que el ya exjugador le espetó al colegiado lo siguiente: "¿Has visto qué córner nos has pitado? Eres el árbitro que más nos ha jodido con diferencia. ¡Es una puta vergüenza, me cago en tu puta madre!".

Pero eso que Gil Manzano reflejó en su acta del partido no es lo que Piqué le dijo, según ha sostenido el propio jugador en una entrevista con Ibai Llanos en su canal de Twitch. Pique niega que se cagara en la madre de nadie.

"No me cagué en la madre de nadie ayer. Yo solo le dije (al árbitro Jesús Gil Manzano) 'siempre eres tú' porque había pitado un córner en contra que claramente todo el mundo vio que no era, un penalti en contra en el que habían hecho falta a Marcos Alonso y la expulsión de Lewandowski", se justificó Piqué.

"Me querrán meter seis u ocho partidos, pero ya estoy retirado..."

"Entonces señaló a nuestro delegado, Carles Naval, y le dijo que yo estaba expulsado. Una vez en nuestro vestuario, que estaba al lado del árbitro, un jugador del Barça, que no diré quién es, dijo 'me cago en tu puta madre'. Y el árbitro consideró que lo había dicho yo. Pero en ese momento ya estaba expulsado", asegura Piqué.

"El árbitro pone las palabras en mi boca. No fui. Y me expulsan por decir: siempre eres el mismo. Fue una anécdota porque no tiene ningún impacto. Yo ya me he retirado, pero esto puede pasar en un túnel de vestuarios. La suerte es que las cámaras ven lo que le estoy diciendo. Y no digo nada para me expulsen. A los árbitros les falta empatía y poder hablar. En Inglaterra es así. Él pasó de mí. Indiferencia. Y cuando le digo siempre eres el mismo, me expulsa", sostiene Piqué.

"Me querrán meter seis u ocho partidos, pero ya estoy retirado... Me gustaría ver a los árbitros con micrófonos, y que salgan a hablar después del partido", opinó Piqué.