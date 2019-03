George Best, diez años de la muerte del mito del fútbol británico

El mundo del fútbol y en particular el fútbol británico está este miércoles de luto. Un día como hoy de hace diez años moría George Best, uno de los mejores jugadores d ela historia y una leyenda del Manchester United.

Nacido en Belfast el 22 de mayo de 1946, Best deslumbró a los aficionados del todo el mundo con una clase y técnica solo al alcance de los elegidos. Su calidad futbolística fue siempre proporcional a los escándalos que protagonizó fuera de los terrenos de juego. Sus excesos con el alcohol y las drogas acortaron la carrera de un futbolista que marcó una antes y un después en el fútbol británico.

Logró ganar la Liga inglesa en 1965 y 1967, además de levantar la Copa de Europa en 1968. Ese mismo año obtuvo el Balón de Oro. Tres años después quedó tercero por detrás de Johan Cruyff y Sandro Mazzola.

Si su vida en los terrenos de juego estuvo plagada de éxitos, no se puede decir lo mismo cuando dejaba de vestir de corto. Sus escarceos con el acohol y las drogas fueron sonados, al igual que algunas de las frases que llegó a pronunciar: "En 1969 dejé las mujeres y el alcohol; fueron los peores 20 minutos de mi vida" o "He gastado mucho dinero en mujeres, alcohol y automóviles...el resto lo he desperdiciado".

El 25 de noviembre de 2005 George Best moría como resultado de una infección pulmonar y un fallo multiorgánico. Sus excesos con el alcohol y un trasplante de hígado en agosto de 2002 fueron demasiado para ese jugador de pelo largo y patillas tipo 'Beattle'. Best decía adiós con 59 años.