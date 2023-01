Gattuso: "Cuando pierdo tengo una cara de mierda. Es normal. No me gusta perder"

Gennaro Gattuso, entrenador del Valencia, ha comparecido en la previa de la semifinal de la Supercopa de España frente al Real Madrid. El técnico italiano reconoció el mal momento de su equipo y la superioridad del Real Madrid, pese a que dejó claro que es posible ganar a los de Ancelotti.

"Tenemos suerte los que jugamos profesionalmente. En la vida, si uno falla tiene que esperar mucho tiempo; en el deporte, no. Ahora tengo que convencer a mi equipo. Jugamos contra un equipo, honestamente, mejor que nosotros; no tenemos nada que perder, pero se puede ganar", admitió Gattuso.

"No es un buen momento para nosotros. Venimos de dos derrotas totalmente diferentes, pero tenemos la suerte de jugar este tipo de partidos. Jugamos contra un equipo con una gran mentalidad y con jugadores que han ganado cinco Ligas de Campeones. No tenemos nada que perder. Hay que preparar bien el partido", subrayó el entrenador del Valencia.

"No tengo certezas. No podemos fallar nunca, porque cuando piensas que estás dominando el partido, el Real Madrid te puede ganar el partido al espacio. Tenemos que hacer un partido en el que no hay que fallar, y jugar con mentalidad y ritmo", explicó Gattuso.

"Personal, humana y futbolísticamente le tengo mucho respeto a Ancelotti"

Gattuso, fiel a su forma de ser, no escondió que su cara no puede ser buena cuando su equipo pierde.

"Yo tengo una cara de cuando las cosas no van bien. No tengo que estar contento cuando no se gana el partido. Estoy enfadado porque el equipo no está contento. El entrenador es una persona sola. Cuando se pierde tengo una cara de mierda, es normal, porque no me gusta perder y no me gusta ver a mi equipo como lo hizo frente al Cádiz", reconoció Gattuso.

Por último, Gattuso admitió que en el pasado tuvo un "problema" con Carlo Ancelotti.

"Cuando yo fui a entrenar al Nápoles en ese momento la prensa y la televisión hablamos de que el equipo estaba bien y hubo un problema. Pero él sabe que yo le respeto mucho. Fue un problema de trabajo. Estamos hablando de uno de los mejores entrenadores del mundo. Por mi parte personal, humana y futbolísticamente le tengo mucho respeto", concluyó Gattuso.