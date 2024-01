Gala The Best 2023, en directo: Premios de la FIFA y todos los ganadores

La FIFA entrega este lunes los premios The Best 2023, los galardones que distinguen a los mejores futbolistas y entrenadores del último año. En la categoría masculina, los tres finalistas son: Leo Messi, Erling Haaland y Kylian Mbappé. Respecto al The Best femenino, todo apunta a otro premio para Aitana Bonmatí, actual Balón de Oro. Junto a la centrocampista del Barcelona, están nominadas Jennifer Herrmoso y Linda Caicedo.

El año pasado fue Leo Messi quien se coronó con el The Best a mejor jugador del año, se segundo The Best y un reconocimiento a su papel clave en el Mundial conquistado por Argentina en Qatar. El delantero de Rosario acumula dos premios The Best (2019 y 2022), los mismos que Cristiano Ronaldo (2016 y 2017) y Robert Lewandowski 2020 y 2021. Luka Modric completa la lista de ganadores del premio The Best (2018).

Ya puedes seguir aquí en directo y en MEGA la gala de los premios The Best 2023.