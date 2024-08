De la Fuente aclara el futuro de Morata en la Selección: "Es como El Cid"

Luis de la Fuente da por segura la continuidad de Álvaro Morata en la selección española, tras las palabras del capitán dejando en el aire su futuro durante la Eurocopa de Alemania. Pese a su ausencia por lesión para los encuentros ante Serbia y Suiza de la Nations League, el técnico riojano aseguró que el delantero "es como El Cid" y "sin estar, está".

"Hablo mucho con Álvaro y está totalmente entregado a la selección. Va a estar con nosotros y tiene las puertas abiertas para lo que él quiere", aseveró con rotundidad el seleccionador español enterrando cualquier duda sobre el futuro de Morata con la Roja.

"Lo considero un valor muy importante para la selección con nuestro estilo de juego y en la convivencia. Apuesto siempre por Álvaro Morata que ahora por desgracia no puede venir por un problema físico. Sin estar, está. Es como El Cid. Nos aporta muchísimo, celebramos que esté feliz ahora y le deseamos lo mejor porque es lo mejor para la selección española", abundó.

Dejó en el aire su continuidad

Antes del inicio de la Eurocopa de Alemania, Morata se mostró cansado del trato de una parte de la afición española en los estadios del país, llegando a afirmar que prefería jugar con la selección fuera, y cerca de la final dejó en el aire su continuidad tras el torneo.

"Hay momentos en los que para mí en España es complicado. Estoy hasta las narices del discurso del victimismo, de que me estoy quejando. Sólo quiero que esto acabe de la mejor manera posible y disfrutarlo, porque también puede ser mi último torneo con la selección", manifestó.

Tras cambiar de club al marcharse del Atlético de Madrid al Milan, y las vacaciones de verano, las palabras de Luis de la Fuente dejan claro que el capitán seguirá con España.

Elogia a Jesús Navas

Reconocimiento a Jesús Navas en su retirada de la Selección: "Gracias de corazón por todo lo que ha dado como futbolista y persona de parte de la RFEF, de todo el cuerpo técnico y en especial de mi parte. Te deseamos todo lo mejor [...] Jesús lo tenía decidido antes de la Eurocopa. Fue una conversación muy emotiva. Nos emocionamos cuando tomó esta decisión, es una leyenda, está convencido de lo que va a hacer y le apoyamos en todo, aunque lo sentimos mucho".

En cuanto a la ausencia de Nacho en la convocatoria: "No vamos a hablar de los que no están pero si quiero decir que no hay ningún problema con ninguno, son decisiones deportivas. Todas las listas son difíciles, estamos muy contentos con ella porque damos continuidad al bloque, pero se han incorporado otros jugadores".

