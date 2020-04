Las frases más recordadas de Michael Robinson: "Descubrí mi españolidad en el Mundial de Sudáfrica"

Michael Robinson, exfutbolista y comentarista deportivo, ha muerto a los 61 años de un cáncer con metástasis. Tras su retirada deportiva, llegó su consagración en los medios de comunicación españoles.

Su peculiar voz acompañaría las retransmisiones de la mayoría de partidos en Canal +, junto a Carlos Martínez. Tres décadas narrando los éxitos deportivos de los equipos españoles o las dos Eurocopas y el Mundial de 2010 levantados por España.

Gran enamorado de España y, en particular, de Cádiz, se terminó sintiendo un español más. Siempre será recordado por su acento y gran sentido del humor, más allá de sus precisos comentarios.

Sus frases para la posteridad

-"Mi familia, mi madre y mis hijos, piensan que soy anti inglés. Mi madre fue la mujer más graciosa que yo conocí nunca. Tras un año en España, recuerdo haberle dicho: "Oye, mamá, ¿tú no tendrías algo con un español, no?"

-"Cuando llegué a España yo solo decía hola, adiós, gracias, cerveza y contaba hasta cinco"

-"Cuando me pidieron en la final de la Copa de Europa que lanzara un penalti yo pensaba en mis padres que en mi casa estarían diciendo... mi hijo la va a cagar"

-"He conseguido no hablar bien ninguno de los dos idiomas (ni el español ni el inglés)"

-"Mi españolidad la descubrí en la final del Mundial de Sudáfrica. Yo en ese momento estuve en estado de pánico"

-"La bebida está muy estigmatizada. Yo tenía fama de bebedor cuando jugaba. Pero nunca tomaba alcohol 54 horas antes de un partido. Aunque es verdad que no recuerdo muy bien todos los lunes de mi vida"

-"El cáncer puede matarte una vez, pero no todos los días"

-"Si me preguntas cómo me definiría, la verdad es que no te sabría responder. Supongo que para mucha gente soy algo distante y con ciertos aires de arrogancia, que viene más bien en el ADN de casi todo británico".

-"Cuando vinimos a España por segunda vez decidimos no hacer planes...y resulta que llevo ya 30 años aquí"

-Sobre Cádiz: "Es la única ciudad occidental donde el capitalismo no es la ley. Ser rico es incluso una desventaja"

-También sobre Cádiz: "Es un lugar que no existe. Cuando todo el mundo está preocupado por el capitalismo, estos están con una cervecita y unas gambitas viviendo la vida. Es un lugar inoculado contra cualquier virus relacionado con las preocupaciones cotidianas. En España nos reímos a carcajadas de los demás. Pero reirnos de nosotros mismos nos cuesta más"

-"La televisión me seduce: me ha hecho llorar de pena, de felicidad, reír mucho, me cuenta las historias más terroríficas, me da las mejores noticias: no es la caja tonta, es la caja mágica"

-"A veces, cuando tengo que rellenar un formulario y pone ‘Profesión’ me pregunto si debería poner ‘Jeta’, pero acabo poniendo ‘Director de televisión’"

-"Necesitamos al diferente para culparlo de todo"