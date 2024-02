Francisco García, abogado: "La horquilla es de 4 a 12 años, pero ahí caben muchos matices, atenuantes..."

Dani Alves regresaba anoche a la prisión de Brians 2 tras la celebración de la tercera y última jornada del juicio por una agresión sexual a una joven de 23 años el pasado 31 de diciembre de 2022 en la discoteca Sutton de Barcelona. El brasileño fue el último en declarar, antes de las intervenciones de las abogadas de la defensa y la acusación particular, y sostuvo, entre lágrimas, que las relaciones fueron consentidas y que la denunciante en "ningún momento dijo que no quisiera practicar sexo".

El tribunal debe ahora deliberar una vez escuchados todos los testimonios y presentadas todas las pruebas. Se estima un plazo de unos 20 días para que dicten una sentencia firme. La defensa pide la absolución o un año de cárcel y 50.000 euros de multa, mientras que la Fiscalía sostiene la petición de 9 años de cárcel y la acusación particular solicita hasta 12 años de prisión.

Francisco García, abogado del despacho Trebolle Abogados, ha analizado el caso Alves en las Noticias de la Mañana y ha explicado es es "complicado aventurar" una posible pena.

"Dependerá del resultado de las pruebas, de la valoración de si se aprecian o no atenuantes... La horquilla de la que hablamos ahora, tras la reforma que se produjo de la ley del sí es sí, es de entre 4 a 12 años. Ahí caben muchos matices, atenuantes... Es complicado de aventurar", ha opinado el abogado.

Francisco García, quien ha dejado claro que no le ha sorprendido nada de los tres días de juicio, ha valorado la estrategia de la defensa, liderada por Inés Guardiola.

"Hemos de tener en cuenta que es una defensa que está condicionada por la situación personal del acusado. Se ha planteado una calificación, entiendo, con carácter subsidiario y por lo que he podido ver se han planteado diversos atenuantes que tratan de buscar una reducción en el caso de que el señor Alves fuera condenado", analiza el abogado de despacho Trebolle Abogados.

Francisco García no ha querido aventurarse a si Alves será o no condenado.

"Cuando una persona se enfrenta a un juicios siempre cabe esa posibilidad (la de que se le declare inocente). Sin conocer la realidad de las pruebas no me atrevo a hacer ningún tipo de previsión porque es difícil hacerlo cuando no se interviene directamente en el procedimiento", ha explicado el letrado.

Respecto al posible atenuante que puede suponer el alcohol que había ingerido esa noche Dani Alves, el abogado explica que la clave es saber si "ese consumo alcohólico sea susceptible de afectar o eliminar lo que nosotros llamamos las facultades intelectivas y volitivas".

"Claro, es que una cosa es tener una afectación por el consumo alcohólico y otra bien distinta es que ese consumo alcohólico sea susceptible de afectar o eliminar lo que nosotros llamamos las facultades intelectivas y volitivas. Si se considera que hay algún tipo de afectación y esa afectación está relacionada con el hecho ilícito, podría apreciarse algún tipo de atenuante o eximente", aclara Francisco García.

Por último, el abogado ha indicado que el tribunal necesitará de algunos días para "valorar y examinar muy bien todas las pruebas" y poder decretar una sentencia en firme.

