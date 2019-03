Fran Escribá: "Merecíamos mucho más"

El técnico se ha mostrado convencido de las posibilidades de su equipo de conseguir la victoria. "Tengo la sensación de que, si hubiéramos sido capaces de mantener el empate a cero durante más tiempo, hubiéramos tenido muchas opciones de haber ganado.

Pero el fútbol tiene estos accidentes", ha aseverado. Escribá ha apuntado que uno de los puntos a mejorar es la puntería: "Nos faltó más acierto, sobre todo en la última ocasión tan clara (Álvaro Vázquez falló solo en el 86). En un partido en el que dominas y en el que todo el fútbol lo pones tú, tienes esa sensación de que te faltó más acierto de cara a gol".

Finalmente, el preparador del Getafe ha comentado que ha pedido a sus jugadores al descanso "que no fueran a por el 1-2", sino que buscasen antes el gol del empate. "No quería que descuidáramos la defensa. Hasta que el partido no estuvo ya roto al final, no tuvimos ninguna sensación de peligro", ha insistido.