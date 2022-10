Florentino Pérez reconoce una oferta de 45 millones por Neymar: "Él quería ir al Barcelona"

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, ha confesado en su declaración como testigo en el juicio por el 'caso Neymar' en Barcelona que el club blanco negoció con el futbolista para ficharlo, pero que el delantero "quería ir al Barça".

Florentino Pérez ha declarado por videoconferencia en la segunda sesión del juicio que empezó este lunes en la Audiencia de Barcelona, en el que Neymar y los expresidentes del Barcelona Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu se enfrentan a cinco años de cárcel por presunta corrupción y estafa en el traspaso del jugador al Barça desde el Santos en 2013.

El mandatario blanco concretado que en 2011 le ofrecieron 45 millones por el total del fichaje y que en 2013 el club subió la oferta, fijando en 36 millones solo la parte relativa a los derechos federativos. "Los jugadores van donde ellos quieren y en ese caso yo creo que Neymar quería ir al Barça", ha contestado al preguntársele por qué el jugador no fue al club merengue a pesar de esta oferta.

En cambio, ha dicho no recordar ninguna reunión con representantes del grupo DIS, propietario del 40% de los derechos federativos de Neymar y que está personado como acusación particular en la causa porque se ve perjudicada al no haber percibido la cantidad que le correspondía del traspaso.

"En el último momento tuve que elegir entre los dos y fui al Barcelona"

El Ministerio Fiscal solicita 2 años de cárcel (la misma pena que a su padre) y 10 millones de multa por un delito de corrupción en los negocios. Neymar Jr. ha asegurado que "nunca" participó en las negociaciones de su fichaje, sino que todo lo lleva su padre y representante: "Yo firmo lo que me da mi padre".

Hubo otros clubes que se interesaron por fichar entonces al jugador. Neymar no quiso extenderse en este tema: "Sabía que había rumores de otros clubes. Pero siempre quise jugar en el Barcelona, era mi sueño jugar allí cuando saliera de Santos".

Neymar ha querido dejar claro que rechazó jugar en el Real Madrid: "Había muchos clubes que querían que fuera con ellos. Pero desde niño quise jugar en el Barça y seguí a mi corazón. Pude ir al Madrid, no me acuerdo de más equipos. En el último momento tuve que elegir entre los dos y fui al Barcelona".

El padre ingresó 60 'kilos' por el fichaje

El padre del astro brasileño es administrador, al 50% con su mujer, Nadine Gonçalvez, de la empresa N & N Consultoria Esportiva, la empresa familiar que lleva la representación de Neymar y que ingresó del Barcelona 60 millones por diversos conceptos. El club azulgrana pagó además al Santos otros 25 millones: 17,1 por el traspaso y 7,9 por la opción preferencial que jamás ejerció sobre tres jóvenes promesas del equipo brasileño.

Sin embargo, el fondo DIS, que ejerce la acusación particular, solo percibió 6,8 millones de toda la operación, pese a tener un 40% de los derechos de traspaso del delantero. "En noviembre de 2011 firmamos con el Barcelona un acuerdo de prioridad para incorporar en 2014 a Neymar, que ya podría firmar como agente libre", ha explicado su padre, quien al igual que su hijo solo ha contestado a preguntas de la fiscalía y de sus abogados.