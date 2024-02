Florentino Pérez, cuando Almeida le dice que Mbappé irá al Atlético: "Si hay que potenciar..."

Mbappé parece más cerca que nunca del Real Madrid: todos los caminos parecen conducir al Santiago Bernabéu. Sin embargo, aún no hay confirmación oficial sobre el destino de la estrella francesa y no falta quien mantiene la esperanza de que Kylian podría recalar en cualquier otro club.

José Luis Martínez Almeida, reconocido hincha del Atlético de Madrid, siguen confiando en ello. El alcalde de Madrid no dudó en bromear con Florentino Pérez durante el acto de celebración de la victoria del Real Madrid de Baloncesto en la Copa del Rey.

Durante el acto, en el que estaban tanto Almeida como el mandatario del club merengue, el político del Partido Popular aseguró que Mbappé jugaría en el Atlético de Madrid.

"Ya le he dicho que viene al Atlético de Madrid", dice el alcalde entre risas. "Me ha dicho que no le extrañaría", abundaba José Luis Martínez Almeida con la figura de Florentino Pérez justo detrás. "Si hay que potenciar al Atlético, pues...", termina bromeando Florentino Pérez.

El Madrid, en la 'pole' por el fichaje

Lo cierto es que parece que después de un culebrón de siete años, por fin parece que Mbappé recalará en Chamartin. "El club confirma que Mbappé ha comunicado su decisión de dejar el PSG al final de la temporada 2024. Los términos de la salida aún no se han acordado completamente", ha dicho de manera oficiosa el PSG a los medios. Todavía no se conocen los términos del posible contrato con el club blanco, si bien 'Marca' asegura que ya estaría firmado.

