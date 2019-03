La Fiscalía archiva la denuncia de 'Marea Valencianista' contra Lim, Mendes y Salvo

Fuentes de la Fiscalía Provincial de Valencia han explicado que tras presentarse la denuncia de Zorío se incoaron las "oportunas diligencias de investigación" que posteriormente se cerraron al no considerar que los hechos denunciados fueran constitutivos de delito.

Zorío, portavoz de la plataforma Marea Valencianista, emitió un comunicado en el que se indicaba que la Fiscalía Anticorrupción de Valencia había abierto diligencias de investigación tras la triple denuncia que había interpuesto.

Recurrirán la decisión

Tras conocer la decisión del archivo, Zorío señaló que van a recurrir ante la propia Fiscalía la "sorprendente decisión" que, a su juicio, ésta ha adoptado. Previamente, fuentes de la empresa Meriton, propiedad de Peter Lim, habían señalado que la Fiscalía no había admitido a trámite la denuncia y que el comunicado de Zorío "no reflejaba la realidad".

"No hay ningún proceso y, además, la Fiscalía no ha admitido nada a trámite. Nosotros no tenemos constancia de que así haya sido y mucho menos de que el asunto esté en Anticorrupción", concluyeron las mismas fuentes.