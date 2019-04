Fernández Díaz, sobre los aficionados del PSV: "Su conducta fue humillante e incitó al odio y al desprecio"

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha afirmado este miércoles que "sería bueno" que se pudiera identificar y localizar a las personas que humillaron ayer, en Madrid, a un grupo de indigentes y efectuar los atestados correspondientes, ya que son "unas conductas indignas", cuyo fin fue humillar a unas personas.

El ministro, en declaraciones a los periodistas en Logroño, donde ha asistido a un acto de la Guardia Civil, se ha referido a los actos protagonizados ayer, en la Plaza Mayor de Madrid, por aficionados del PSV Eindhoven contra un grupo de mujeres indigentes rumanas, lo que ha calificado de "vergüenza absoluta".

"Es impropio de una persona un acto de esas características. He visto las imágenes, mejor, he visto las fotografías y me parecen humillantes, lamentables y me han producido un rechazo instintivo", ha asegurado.

En su opinión, estas conductas serían "plenamente integrables con las conductas que incitan al odio, según la terminología de la Agencia Europea, que preserva y vigila el libre ejercicio y el respeto a los derechos fundamentales de las personas".

"Esas conductas -ha insistido- son humillantes para esas personas que pedían limosna y son tipificables como conductas que incitan al odio o al desprecio o humillación de terceras personas".

Ha añadido que hace pocas fechas presentó en el Ministerio del Interior el balance de 2015 de los delitos conocidos comúnmente como delitos de odio o conductas que incitan al odio y "hay un apartado especial de esas conductas, que son las vejaciones a las personas como esas, que están pidiendo limosna, que son mendigos".