Fali cambia su postura y se somete a los test de LaLiga para poder reincorporarse a los entrenamientos del Cádiz

Durante muchas semanas Fali Giménez, defensa del Cádiz CF, se mostró inflexible a su negativa a pasar los test del coronavirus de LaLiga. El central del equipo gaditano aseguraba que tenía miedo al coronavirus y que no volvería a jugar al fútbol hasta que hubiera una vacuna contra la COVID-19.

"No voy a jugar al fútbol hasta que no haya vacuna. Y no voy a cobrar porque me parecería lamentable. El presidente me ha dicho que me quiere pagar y le he dicho que no. Para mí, la salud de los míos es más importante que todo el dinero que pueda ganar", aseguró Fali.

Su postura parecía muy difícil de modificar, pero parece que la labor del presidente del Cádiz ha obrado el milagro. Y es que Fali se ha sometido al test del coronavirus, como informa Portal Cadista.

El defensa central estaría, según este medio, a la espera de los resultados para poder regresar a los entrenamientos con el Cádiz CF, líder de segunda división con un punto de ventaja sobre el Zaragoza.

El plan de Javier Tebas es que LaLiga reanude la competición el próximo 12 de junio, siempre que la evolución de la epidemia de COVID-19 lo permita.

"Me gustaría que empezase la Liga el 12 de junio, pero no sé qué ocurrirá. No nos precipitamos. Dependerá de si hay repuntes o no de contagios. Eso no depende del fútbol, sino de la sociedad española", confestó Tebas en una entrevista a 'El Partidazo #VolverEsGanar', de Movistar.

Tebas desveló que cuando empiece la competición en el mes de junio, "si los jugadores y técnicos hacen las cosas bien, no habría que tener ningún infectado".

"Si llegado el momento hubiera varios casos sería una negligencia porque hay unos protocolos establecidos. Cuando llegue la competición, 24 horas antes, se les harán un test a todos los jugadores y en el propio partido, si les ha hecho el PCR, la infección es prácticamente imposible", señaló.