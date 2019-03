La expulsión de Torres, el propósito de debate de la prensa deportiva

La prensa deportiva española destaca la polémica expulsión del delantero del Atlético de Madrid Fernando Torres en el encuentro de cuartos de final de Champions League disputado este martes frente al Barcelona en el Camp Nou.

"El atlético ganaba con once y perdió con diez", destaca en portada el diario AS y añade: "la expulsión de Torres condicionó el partido e indignó a los atléticos". En páginas interiores el diario madrileño enfatiza las declaraciones de Luis Enrique sobre las amarillas del nueve atlético: "las amarillas de Torres, clarísimas", comentó el técnico del Barcelona.

El diario Marca señala en portada que "once contra once los del cholo eran mejores y ganaban 0-1", a lo que suma un comentario de Gil Marín: "El Barça no necesita este tipo de ayudas". También en la página principal destaca "Luis Suárez debió ser expulsado antes de marcar los dos goles de la remontada". En páginas interiores se encuentran las siguientes declaraciones de Miguel Ángel Gil: "el fútbol no puede ser la dictadura de los más grandes".

"El Niño se autoexpulsó con una dura entrada y el Atleti jugó una hora con diez", sitúa en portada Mundo Deportivo. Ya en páginas interiores destacan las declaraciones del capitán del Atlético de Madrid, Gabi, en las que comenta: "se podría haber ahorrado alguna de las dos tarjetas a Torres" y del presidente, Enrique Cerezo: "la segunda amarilla de Torres es exagerada".

El diario SPORT destaca en portada la labor de Luis Suárez con un "qué bueno que viniste", y añade: "Suárez rescata al Barça con dos goles en una eliminatoria que se confirma de máxima dificultad". En páginas interiores el diario barcelonés incluye las declaraciones de Fernando Torres en las que comenta: "A la UEFA le preocupan más las camisetas que poner a un árbitro a la altura de un partido de Champions".