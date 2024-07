José Pontes, el entrañable anciano gallego de 90 años que vibra con España desde Argentina: "Lin Chamal"

En las últimas horas se ha vuelto viral un vídeo de José Pontes, un anciano de Galicia que emigró a los 19 años a Argentina, llorando de la emoción al ver al país de sus raíces vencer a la selección francesa y jugar una final de Eurocopa después de 12 años. Este precioso momento ha quedado inmortalizado gracias a su nieto, quien explica que pese a llevar más de 70 años en el extranjero todavía corre sangre española por sus venas.

Un gallego de 90 años con acento argentino

José sufría como un español más, pero su vida en Argentina le ha forjado un carácter especial: ''No sabés tirar al arco boludo'' y ''dale ya viejo'', se lamentaba Pontes días antes también en el partido ante Alemania. Su tensión aumentaba tras ver cómo el colegiado no pitaba el final del partido: ''¿Quiere que pase Alemania?''. "Qué jo** España tuvo para hacer el gol y no pudo... y va Francia y chao", dice algo contrariado tras el gol de Kolo Muani en el minuto 9.

"Bapé", "Lin Chamal"

''Bapé, ¿de dónde viene ese idioma?'', preguntaba el anciano refiriéndose al jugador francés Mbappé. Como un español más, José Pontes alucinaba con Lamine Yamal tras marcar el gol del empate: ''¿Cómo se llama el pibe? Qué joda es... Lin Chamal'', decía sobre el goleador español.

"La española cuando besa... besa de verdad", canturreaba en medio del partido este entrañable anciano. Aunque el mejor momento del vídeo llega cuando el árbitro señalaba el final del partido. ''¡Viva España! España es la mejor!'', cantaba emocionado José ante la asombrada mirada de su nieto.

Generación a generación

''Siempre veo los partidos de la selección con él. Normalmente no le grabo para disfrutar del momento, pero el otro día, al verlo tan emocionado, tuve que hacerlo'', afirma Nicolás, nieto de José Pontes y autor del vídeo. ''Lleva toda la vida acá. Sin embargo, no pierde sus raíces. Le encantan los deportes y, siendo yo pequeño, ya me sentaba con él a ver a los partidos tanto del Real Madrid, equipo del que es aficionado, como del Atlético de Madrid o del Barcelona'', explicaba.

Un emocionado anciano el cual no tiene solamente una pasión y recuerdos para 'La Roja', ya que su nieto confiesa que ''me pregunta mucho por el Dépor, acá no pasan los partidos y siempre quiere saber cómo va''.

Esperemos que disfrute como nunca el próximo domingo en el España-Inglaterra de la final de la Eurocopa. Aunque lo que no sabemos es si sigue con la misma pasión a la selección argentina, la cual también jugará la final de la Copa América ante la Colombia de James Rodríguez.

