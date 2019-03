Pedro: "Se me hace muy difícil venir con la Selección sólo para hacer grupo"

El jugador del Chelsea FC, Pedro indicó que tenía otra "expectativa" cuando fue seleccionado por Vicente Del Bosque de cara a la Eurocopa de Francia, en la que el internacional no ha tenido la oportunidad de debutar, un papel que para él "es difícil de asumir" y que provoca una situación en la que si no ve "continuidad", no cree que merezca la pena seguir.

"Tenía otra expectativa cuando llegué aquí y no está siendo la que yo deseaba. Asumir este papel para mí es difícil, entonces si ya no ves continuidad no merece la pena seguir viniendo para hacer grupo, para estar aquí con los compañeros a pesar de que estoy aquí muy cómodo", aseguró el futbolista.

Pedro, que participó en la Copa del Mundo de Sudáfrica de 2010, donde España se proclamó campeona del Mundo, y en la de Brasil de 2014, donde el combinado nacional cayó eliminada en la primera fase, también estuvo en la anterior edición de la Eurocopa, celebrada en Polonia y Ucrania, cuando la 'Roja' conquistó su tercer entorchado contintental.