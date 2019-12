Estudiantes confirma que ha iniciado conversaciones para tratar de fichar a Andrés Iniesta

Andrés Iniesta se encuentra actualmente jugando en Japón, pero ya existe la posibilidad de que salte el Pacífico para jugar en Argentina. Esa es la posibilidad que ha dejado abierta el residente de Estudiantes de la Plata, Juan Sebastián Verón.

'La Bruja' reconoció que aún no hay negociaciones con el exjugador del Barcelona, pero sí se ha producido "algún tipo de conversación".

"Hay negociaciones abiertas, con algunos hemos tenido algún contacto, con otros no. Lo de Iniesta no es algo sencillo, no es algo que podamos decir que hay una negociación, sí algún tipo de conversación", admitió Verón en 'La Oral Deportiva'.

Andrés Iniesta tiene dos años más de contrato con el Vissel Kobe, pero, según informan desde Argentina, tanto Milito como Mascherano, excompañeros suyos en Barcelona, lo tentaron telefónicamente.