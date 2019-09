Ya se conocen los nombres de los once jugadores que forman la alineación ideal de la gala The Best 2019 organizada por la FIFA. En él hay jugadores de cinco equipos: Real Madrid, Liverpool, Barcelona, Juventus y PSG.

El Real Madrid es la gran sorpresa de la gala The Best FIFA 2019. La presencia de cuatro jugadores del equipo blanco en el once ideal de la pasada campaña ha sido una gran sorpresa.

Sergio Ramos, Marcelo, Modric y Hazard al que realmente se le premia su temporada con el Chelsea por la que, también fue nombrado mejor jugador de la Europa League han sido premiados con esta distinción.

Después del combinado merengue encontramos tres equipos con doble representación en este combinado de ensueño. El Liverpool, que tras lograr la Champions ha metido en este once a Alisson y Van Dijk, que también es candidato a mejor jugador.

Del Barcelona están Messi, ganador del premio The Best FIFA y De Jong, al que se le premia su campaña con el Ajax. También se han hecho con este galardón los jugadores de la Juventus Cristiano Ronaldo y De Ligt, que el año pasado no jugaba en Italia.

Por último encontramos la presencia de Mbappé. El jugador del PSG ha entrado en el once de la gala The Best FIFA tras erigirse el pasado año como el gran líder del proyecto qatarí.

Así las cosas el once ideal de la gala The Best FIFA 2019, es el siguiente: Alisson; Sergio Ramos, De Ligt, Van Dijk, Marcelo; Hazard, Modric, De Jong; Mbappé, Cristiano Ronaldo, Messi