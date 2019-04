Estalla la guerra Ramos vs Benítez

Sergio Ramos, defensa del Real Madrid e internacional con la selección española, habló este martes sobre su error en el derbi ante el Atlético que pudo costarle un gol al cuadro blanco, y resaltó que igual que se puede hablar de su fallo, también se puede opinar sobre los "cambios" de su entrenador.

El penalti que provocó el defensa sevillano durante el choque ante el conjunto rojiblanco de la pasada jornada aún tiene recorrido en el tiempo.

El portero costarricense Keylor Navas detuvo la pena máxima al francés Antoine Griezmann y salvó a Ramos de las críticas. Un par de días después, el defensa reconoció haberse equivocado pero afirmó que según la importancia de los jugadores, los focos están más centrados o no sobre ellos.

"Los errores son humanos. Todos los cometemos y nadie los comete queriendo. Keylor afortunadamente hizo una buena actuación y no influyó en el resultado. Todos aprendemos de los errores. Los fallos en mi carrera me han hecho mejorar, me han hecho aprender. No es lo mismo que falle otro compañero o que falle Cris o Sergio Ramos", dijo.