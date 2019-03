Salva Sevilla selló la primera victoria de un Espanyol muy conformista

Llegaba el día clave en el Power 8 Stadium donde el Espanyol debutaba en la Liga recibiendo al Getafe. Un renovado Espanyol que recibió al equipo del estrenado Fran Escribá, y algunas caras nuevas en la plantilla. El Espanyol iniciaba, de esta forma, una temporada en la que tratará de hacer olvidar la marcha de hombres importantes en el esquema de Sergio González. Jugadores como Kiko Casilla, Sergio García, Stuani, Lucas Vázquez, acabando con la base de un equipo que tendrá que rehacerse.

El Getafe por su parte trató de acabar sin éxito con una racha de tres derrotas consecutivas en su estreno liguero. Enfrente tenía un Espanyol que la temporada se impuso por 2 a 0 a los azulones en el encuentro jugado en Barcelona. En el enfrentamiento disputado en el Coliseum Alfonso Pérez, los madrileños vencieron 2-1.

Una primera parte in crescendo

Comenzó el partido con la intensidad característica de un partido de debut de Liga. Los hombres de Sergio González llevaron la voz cantante desde el inicio, con la posesión del balón. Salva Sevilla adelantó a su equipo en el 2' con lanzamiento espectacular de falta al borde del área que rompió las telarañas de la portería de Guaita. Tras este inicio pudieron empatar los de Escribá con cinco disparos, primero de Víctor Rodríguez y posteriormente de Pedro León, que lo intentó en varias ocasiones pero sin encontrar portería.

A partir del minuto 20 el Getafe empezó a coger fuerza en el ataque y se hizo dueño del resto de la primera parte del partido. El equipo perico dejaba muchos huecos en su defensa, pero ni Sarabia ni Pedro León aprovecharon el buen juego del equipo para empatar el partido. El Getafe siguió buscando equilibrar la balanza, pero no consiguió romper la línea defensiva del Espanyol.

Sería en los últimos quince minutos cuando el Espanyol respodía a las embestidas del Getafe. Paco Montañés se revolvió dentro del área y disparó a puerta. Un tiro que el guardameta azulón atajó el esférico sin demasiados problemas. Terminaría esta mitad con una córner peligroso a favor del Getafe, que atrapó Pau, el cancerbero blanquiazul, sin ningún problema.

El Getafe no supo aprovechar su oportunidad

Con el comienzo de la segunda parte, el equipo de Sergio González continuó con la dinámica de los primeros 45 minutos. El Getafe seguía sin saber cómo darle la vuelta a un partido que se le complicaba cada vez más. Ninguno de los dos conseguía llegar a finalizar las acciones ninguna vez, a pesar de ser muchas de ellas muy claras.

El Espanyol salió con toda la intención de hacer un segundo gol rápido que acabase de matar los ánimos de remontada al Getafe y que le permitiera vivir con placidez el resto del encuentro. Con el primer cambio en el equipo catalán, que se marchó Salva Sevilla por Gerard Moreno, bajo la ovación del Power 8 Stadium, llegó la ocasión más clara del Getafe de la mano de Pedro León, que fue el que más insistió.

Pero los compases fueron pasando y ese gol tempranero no llegó, así que el Espanyol se rearmó atrás y le entregó la iniciativa a un Getafe deseoso de tenerla. Esa iniciativa, en cualquier caso, no se traducía en llegadas con peligro, pues la defensa periquita no tenía problemas para imponerse en unas acciones ofensivas del Getafe que no encontraban a sus referentes habituales para el remate.

El Espanyol acabó perdonando el partido

Sería en el minuto 82 cuando Vergini vería la segunda amarilla y tendría que irse antes de tiempo al vestuario, y con esta acción el Getafe vería ya vía libre para asfixiar al equipo madrileño con infinitas jugadas que aun así no conseguiría finalizar.

Unos últimos minutos muy intensos para los jugadores de Fran Escribá que dieron esperanzas a su afición de conseguir los tres puntos pero no sería así. Álvaro Vázquez falló la ocasión más clara de empate. Servido por Ian, que entró hace unos minutos por Pedro León, y solo ante la portería, su balón se paseó por la línea de gol.

El pitido final del árbitro daba fin a un partido donde el Espanyol hizo poco más que el gol ante un Getafe que insistió y que perdonó todas las ocasiones claras de gol.