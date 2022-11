España se entrena a puerta cerrada con Nolito en el once titular

Vicente del Bosque ensayó a puerta cerrada con el mismo equipo que disputó los tres primeros partidos de la Eurocopa 2016, al probar de nuevo con Nolito entre los titulares. La selección española preparó a puerta cerrada el partido de octavos de final que le enfrentará a Italia, en una sesión en el complejo deportivo Marcel Gaillard, donde Del Bosque regresó a su idea inicial.

Después de dos días probando por líneas y mostrando que meditaba apostar como novedades en el equipo titular a Koke en el centro del campo y Pedro entre los tres de arriba, la prueba principal de la sesión regresó al mismo once. A falta de un entrenamiento, el último ensayo para medirse a Italia no trastoca el 4-3-3 como sistema ni los jugadores en un once que integrarían De Gea; Juanfran, Piqué, Sergio Ramos, Jordi Alba; Busquets, Iniesta, Cesc; Silva, Nolito y Morata.

El seleccionador español ha decidido cambiar los planes habituales antes de un partido y La Roja se ejercitará en la Isla de Ré en la víspera del partido, en vez de en el escenario del encuentro.