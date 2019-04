¿Es Cristiano Ronaldo el mejor delantero de la historia?

Un Madrid en plena forma

Manu Sánchez considera que el Real Madrid es el equipo, de todos los españoles, que mejor está ya que ha ganado los dos primeros encuentros. Sobre su victoria ante el Malmo, los tres consideran que el Real Madrid tiró de oficio, en un partido soso y sin historia. Pero destacan la actuación de Cristiano Ronaldo que con los dos goles marcados se convierte en el máximo goleador del Real Madrid, por delante de Raúl.

Juan Antonio Paredero destaca la ansiedad de Ronaldo cuando no logra marcar. Alberto de Pablo reconoce que es el número uno marcando goles, pero cree que el Real Madrid tiene dependencia de este jugador. En su opinión no es que sea el único que marca es que es el único que remata.

Sin embargo, ante la pregunta de Manu Sánchez sobre si estamos ante el mejor delantero de la historia, Alberto de Pablo cree que no, y, ante la sorpresa de Juan Antonio y Manu, afirma que él se queda con el otro Ronaldo, con “el gordo”.

Para cerrar el debate sobre el Madrid, Manu añade que el partido contra los suecos no es representativo de nada, porque el Madrid estaba pensando en el encuentro que el próximo domingo tiene que disputar contra el Atlético de Madrid. A este respecto, Juan Antonio Paredero puntualiza que el Real Madrid le tiene, este año, muchas ganas al Atletí después del cuatro a cero del año pasado.

El Barça, en apuros

Sobre el Barcelona, los tres coinciden en que el equipo de Luis Enrique está en apuros. Las lesiones y la imposibilidad de incorporar a los nuevos fichajes les puede costar muy caro en este inicio de temporada. Juan Antonio de Paredero afirma que el Barça va a sudar sangre de aquí a enero. Alberto de Pablo cree que, durante estos dos meses, sin Messi, sin Iniesta y sin poder contar con jugadores como Arda, el Barcelona se juega la Liga y la Champios. Una opinión que no comparten ni Manu ni Juan Antonio, que piensan que pese a lo difícil de la situación, el tiempo juega a favor del Barça, y que peor hubiesen sido estas lesiones de producirse en el mes de marzo.

Problemas para Sevilla

Otro de los equipos en la aventura de la Champions es el Sevilla. Un equipo que atraviesa muchos problemas seguramente por las nueve bajas que acumula. Alberto de Pablo reconoce que las lesiones son un problema pero califica de decepcionante la imagen que los sevillistas ofrecieron en su partido en Turín. Aunque confía en que en su próximo partido de liga, frente al Barcelona, de otra imagen. Algo en lo que no cree Juan Antonio Paredero que considera que, en estos momentos, el Sevilla no es rival para el Barça.

Sorpresa con el Atlético

Sobre el Atlético de Madrid, los tres se muestran sorprendidos tras su derrota en el Benfica. Juan Antonio Paredero es de la opinión de que el Atléti este año todavía no sabe lo que quiere ser. “No sabe si quiere ser brocha o pincel”. Alberto de Pablo se muestra muy crítico con los fichajes de este año y asegura que el Atleti tiene cien millones de euros en el banquillo, bajo sospecha. Por lo que cree que el Cholo, el próximo domingo frente al Madrid, echará mano de los once guerreros de siempre, menos Filipe, que atraviesa un mal momento, y menos Arda. Para Manu, esta última baja es importantísima, porque hasta el año pasado, cuando el equipo tenía problemas, los solucionaba dándole y el balón a Arda, y este año no hay nadie que sujete al equipo en los momentos difíciles.

Victoria del Valencia

Por último, los tres valoran muy positivamente, la victoria del Valencia frente al Olympique de Lyon. Una victoria que califican de importantísima y vital, que mantiene con vida a los valencianistas en la Champions. Para Manu, el problema del Valencia es el ruido permanente que hay en torno a este club. Por eso cree que esta victoria puede darles la tranquilidad que necesitan.