Ernesto Valverde, tras la derrota ante el Leganés: "Lo que ha ocurrido en Butarque es un accidente"

Ernesto Valverde, entrenador del Barcelona, lamentó la derrota frente al Leganés (2-1) y dijo que lo ocurrido en Butarque es "un accidente" y que los cinco puntos perdidos por su equipo en las dos últimas jornadas son "difíciles de explicar".

Dos goles de Oscar Rodríguez y El Zhar nada más comenzar la segunda parte permitieron al Leganés dar la vuelta al marcador ante un Barcelona que se adelantó con un gol de Coutinho. "Esto es fútbol y puede pasar. Tienes un partido controlado y en un minuto se te escapa. Arriba nos han hecho daño y no hemos tenido capacidad de generar muchas ocasiones porque se han metido atrás. Tuvimos una doble ocasión al final, pero no pudo ser", lamentó Valverde.

"El partido estaba para hacer el segundo gol y que nos pusiera todo más franco, pero con uno a cero estas dispuesto a un accidente y es lo que ha ocurrido, un accidente", confesó el técnico del Barcelona, que recordó también el empate cosechado hace solo tres días contra el Girona. "Se nos han caído cinco puntos en tres días difíciles de explicar por cómo han sido los partidos", afirmó.

Valverde, con gesto serio en su comparecencia de prensa, dijo que su equipo empezó "muy bien el partido, dominó el juego y no sufrió demasiado peligro". "Por eso la peor sensación que me deja el partido es que el 2-1, el golpe, lo hemos acusado excesivamente, porque luego no hemos llegado con tanta soltura como debiéramos", apuntó.

Valverde efectuó dos rotaciones en su habitual once titular y dio entrada al delantero hispano-marroquí Munir El Haddadi y el defensa belga Thomas Vermaelen y ninguno de los dos rindió a un gran nivel. "Decir eso puede ser ventajista y muchas veces las lecturas se hacen en función del resultado. El otro día íbamos bien hasta la expulsión de Lenglet, hubo dos cambios porque pensaba que Luis Suárez y Jordi Alba tenían que descansar porque habían jugado todo", destacó.

"No somos un equipo largo con jugadores y tenemos que estar todos enchufados. Ahora nos tenemos que quitar esta sensación de estos dos partidos", dijo Valverde, que apuntó que "un entrenador que pierde siempre se siente responsable".