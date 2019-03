Eraso pone al Athletic con un pie y medio en la Europa League

PREVIA EUROPA LEAGUE | ATHLETIC 2 - 0 INTER DE BAKÚ

El Athletic Club ha encarrilado el pase a la siguiente eliminatoria de la Liga Europa, la denominada de Play Off, imponiéndose hoy por 2-0 al Inter Bakú en la ida de la Q3 en San Mamés en el debut soñado de Javier Eraso, autor de los dos goles y gran protagonista del partido. El navarro no olvidará jamás este 30 de julio de 2015, ya que no solo debutó en el equipo en cuya cantera creció y al que ha regresado este verano tras completar su formación en el Leganés, sino que marcó los dos goles que aseguran al Athletic buena parte del billete a la segunda ronda.