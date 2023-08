El emocionante mensaje del hermano de Olga Carmona a la jugadora: "Papá y todos los que te queremos estamos orgullosos de tí"

Olga Carmona se ha convertido es una verdadera heroína en España. La jugadora del Real Madrid CF dio el gol de la victoria ante Inglaterra en la final del Mundial, consiguiendo el premio a la mejor jugadora del partido y anotando un tanto que se recordará para siempre.

Al término del encuentro la RFEF hizo oficial mediante un comunicado el fallecimiento del padre de Carmona. Y es que su familia se lo ocultó (puesto que murió un día antes del partido) y no quería que le repercutiese de cara al partido, seguramente, más importante de su vida.

Su hermano Tomás quiso acodarse de su hermana este lunes firmando un tweet muy emotivo que no tardó en hacerse viral. Decía lo siguiente: "Mi hermana, mi pequeña, mi melli. Me has demostrado ser una persona fuerte, perseverante y tenaz. No has parado hasta conseguir tu sueño. Papá y todos los que te queremos estamos orgullosos de tu gesta. Sigue brillando", escribió su hermano en Twitter.

Fran y Tomás, mellizos y hermanos de Olga Carmona, estuvieron presentes en la final del Mundial femenino en Sídney para apoyar a su hermana en un momento muy importante para ella. Allí acudieron junto a su madre. Fran y Tomás inculcaron a Olga Carmona su amor por el fútbol. De hecho, los dos siguen sus carreras deportivas, aunque no al máximo nivel como su hermana. Tomás Carmona desarrolla su trayectoria en el UD Tomares y Fran Carmona en el CD Teruel.

Olga Carmona: "Ayer fue el mejor y el peor día de mi vida"

La jugadora del Real Madrid CF quiso dar las gracias en la celebración de la selección en Puente del Rey por todas las muestras recibidas tras hacer pública la muerte de su padre antes de la final del Mundial femenino. "No tengo palabras para agradecer todo vuestro cariño. Ayer fue el mejor y el peor día de mi vida...".

Y es que Olga Carmona, "sin saberlo", tenía su "estrella antes de que empezase el partido". Así expresó lo que sentía a través de un tweet en redes sociales este lunes de madrugada.