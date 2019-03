Emery: "No tengo nada que reprochar a mis jugadores"

El entrenador del Sevilla FC, Unai Emery, aseguró que no vio al Manchester City "tan superior" tras caer derrotado a manos del conjunto inglés (1-3) con motivo de la cuarta jornada de la fase de grupos de la Champions League y aseguró que todavía tienen "opciones".

"Tenía muchas ilusiones en el partido porque allí les plantamos cara. Queríamos darle continuidad, pero sus dos primeros goles nos han hecho daño. Hubo alternancia ofensiva, pero el 1-3 ya era una desventaja importante. Se ha visto el poderío del City, pero no tengo nada que reprochar a mis jugadores", comentó Emery.

Preguntado por el nivel de los ingleses, el técnico vasco dijo que no vio al City tan superior. "Si hubiésemos tenido el acierto habría sido un partido ajustado. Ellos tienen jugadores que marcan la diferencia y están por encima nuestra. Hemos hecho un partido para ganar, pero es un buen City", apuntó.

Emery sigue confiando en su equipo

En relación a las opciones para clasificarse, Emery no quiere tirar la toalla. "Los dos favoritos están siendo favoritos. Esperamos más de nosotros mismos, pero no ahora, sino siempre. Tenemos opciones del segundo puesto, tenemos una bala y ese es nuestro reto. Buscando ganar en Alemania y tener opciones contra la Juve aquí. Hay opciones así que no vamos a dejar de jugar", adivirtió.

Por último, pidió paciencia a la afición. "Queda mucha Liga, queda Europa, queda la Copa, obviamente no estamos dentro de las ilusiones que nos habíamos generado y cuando no se consiguen, la misma proporción de las ilusiones son las decepciones. Estoy intentando encontrar la línea del trabajo que nos lleve al mejor rendimiento", finalizó.