Emery no renuncia a la segunda plaza: "Nos quedamos con una perspectiva de optimismo"

Unai Emery, entrenador del Sevilla, se mostró "contento por el buen partido" de su equipo tras la derrota ante el Manchester City (2-1) en la tercera jornada de la Champions League, y aseguró que no renuncia "a la segunda plaza del grupo". "Sabemos que estos tres puntos no volverán, pero nos quedamos con una perspectiva de optimismo. En la siguiente jornada jugamos en nuestro estadio, y jugar en el Sánchez Pizjuán siempre es especial. No voy a renunciar a la segunda plaza", dijo Emery en la rueda de prensa posterior al choque.

"Hemos demostrado que podemos competir a grandes niveles. Si dentro de dos semanas ganamos al City estaremos ahí. Tenemos que analizar el encuentro de hoy y estoy seguro de que encontraremos cosas que nos harán mejorar como equipo", sostuvo el técnico guipuzcoano.

El Sevilla, que se adelantó en el marcador gracias a un tanto de Yehven Konoplyanka, sucumbió ante el City merced a un gol en el tiempo de descuento de la segunda mitad del belga Kevin De Bruyne. "Este equipo ha querido ganar desde el minuto uno al 90. Miro hacia adelante y veo que mi equipo crece. Nos han faltado detalles para llegar a la perfección. Hoy, sin estar contento, me alegro con varios aspectos", explicó.

Emery elogió también el buen partido del ucraniano Konoplyanka, autor del primer tanto y jugador más destacado de los suyos en el duelo ante los 'citizens'. "Estoy contento con el proceso de Konoplyanka, con su adaptación y su voluntad. Ha dado un paso importante para adaptarse al sistema de juego. Con (Benoît) Trémoulinas ha hecho un gran partido", indicó. "Se ve que hay progresos en su juego. Y, además, hacerlo ante un equipo como el City es algo tremendamente positivo", subrayó Emery