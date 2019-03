El portero de 17 años del Jódar, agredido tras un partido: "No me mataron de milagro"

Un portero juvenil de 17 años, Manuel Ogayar Molina, fue agredido de forma violenta al término del partido que su equipo disputó en el campo La Puerta de Segura.

"Yendo para el vestuario, detrás mío alguien me dijo: ¿a dónde vas chulo? Me agarro del cuello y emepcé a forcejear. Cuando estabámos en el suelo una persona me pegó una patada en la cabeza. A partir de ahí empecé a rodar y a marearme", explica Manuel.

El entranador del Jódar, David Hidalgo, asegura que fue el peor mometno que ha vivido como entrenador y que lo pasó muy mal.

"Ha sido el momento más duro de mis 15 años como entrenador. Nunca me había pasado un caso de este tipo. Estaba con Manuel en el vestuario y el pobre no reaccionaba, la ambulancia no venía ni la Guardia Civil... Me sentía indefenso", explica David Hidalgo.