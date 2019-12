Peru Nolaskoain la lía en Instagram: "No ganamos ni a la ONCE y a parte no salgo de fiesta"

El jugador del RC Deportivo Peru Nolaskoain se encuentra en el centro de la polémica tras las duras declaraciones lanzadas a través de Instagram. El futbolista vasco grabó un vídeo que envío a sus mejores amigos de la red social en el que criticó duramente la situación actual de su equipo.

"No ganamos un partido ni a la ONCE, es increíble lo malos que somos. Preocupante, ¿verdad?", explicó el jugador. Además, Nolaskoain no solo se quejó de la mala situación del equipo, sino que además, el futbolista reclamó que no puede salir de fiesta para emborracharse.

"No salgo de fiesta. En vez de salir de fiesta para emborracharme y para olvidar la mierda de año que estamos haciendo, me quedo en casa haciendo el subnormal", expresó el futbolista. El vídeo circuló rápidamente a través de las redes sociales y en las últimas horas ha alcanzado las miles de visitas. Aún se desconoce el motivo por el cual el vídeo ha salido a la luz, ya que sólo las personas que el eligió tenían la posibilidad de verlo.

El RC Deportivo atraviesa uno de los peores momentos de su historia. De los 18 encuentros disputados en Liga, tan solo han conseguido una victoria ante el Oviedo a comienzos del campeonato. El conjunto gallego acumula tan solo 12 puntos y es colista de la competición, a seis puntos de la salvación.