Eden Hazard se vuelve a lesionar: lesión muscular en el psoas derecho

Malas noticias para el Real Madrid y ya llueve sobre mojado. Eden Hazard ha vuelto a caer lesionado y Zidane no podrá contar con el talentoso extremo belga en los próximos partidos.

"Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Eden Hazard por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión muscular en el psoas derecho. Pendiente de evolución", reza el comunicado del Real Madrid.

De esta forma, Hazard vuelve a la enfermería tras haber jugado tan sólo un partido por su última lesión. Y es que las alarmas se encendieron este lunes cuando el jugador belga se ausentaba del entrenamiento previo al partido ante el Atalanta de la Champions League.

La nueva lesión de Hazard supone un grave contratiempo para Zidane, que deberá afrontar la parte clave de la temporada sin el extremo belga. Este martes el Real Madrid afronta un partido clave ante el Atalanta y en la Liga se encuentra en pleno pulso con Atlético y Barcelona por levantar el trofeo de la regularidad.

Zidane confirmó la nueva lesión de Hazard en rueda de prensa con el deseo de que no sea grave y esté pronto de vuelta a los terrenos de juego tras reaparecer solo quince minutos ante el Elche.

"No va a estar en condiciones para estar con nosotros, no puedo decir más. Son cosas que no puedo explicar. Quiero ser positivo y espero que sea poca cosa", indicó Zidane.