Luis Enrique: "Es difícil gustar a todos, hace años que he dejado de intentarlo"

Luis Enrique, seleccionador nacional, ha comparecido ante los medios tras facilitar la lista de convocados de la selección española para los duelos ante Suiza y Portugal de la Nations League. Una lista que es la última antes de la definitiva del próximo mes de noviembre previa al Mundial.

Guillamón, Borja Iglesias y Nico Williams han sido las grandes novedades de una lista en la que no están Ramos, Aspas o Ansu Fati.

"Cada vez que hay una lista lo que llama la atención los que no están, pero me gusta más hablar de los que están. No tengo problemas en hablar de ellos. Da más morbo, pero no entro en ese juego. Llevo a los 25 jugadores que mejor considero para estos partidos. Estos jugadores han estado en la selección. Pueden volver a la selección, no hay ninguna duda", indicó Luis Enrique.

"Voy a llevar los que considere mejores. ¿Meritocracia? Por eso vienen dos nuevos. A otros seleccionadores también les preguntan por los que no vienen. Es muy difícil gustar a todos. Ya no lo pretendo desde hace años. Entiendo que haya aficionados de un equipos que se quejen yo también lo hacía cuando era pequeño con Eloy y Ablanedo", aseguró el seleccionador nacional.

"Borja tiene gol, me gusta hasta su estilo siempre sonriente en el campo"

Luis Enrique habló sobre Nico Williams y Borja Iglesias, las grandes novedades de la lista.

"Vienen nuevos a la selección y no que lo conocemos de las categorías inferiores. Es un jugador de banda y extremo puro. El extremo puro debe saber jugar por dentro y Nico está en ese proceso de aprendizaje. Hemos aprovechado para verlo en primera persona y el caso de Borja lo conozco muy bien. Entrenó conmigo en el Celta. Lo lleva haciendo bien desde hace tiempo, tiene nivel para asociarse, tiene gol, me gusta hasta su estilo siempre sonriente en el campo", explicó Luis Enrique.

Marco Asensio también repite en la lista de Luis Enrique pese a que no está contando con muchos minutos en el Real Madrid en este comienzo de temporada.

"Asensio hizo una convocatoria del mes de junio excepcional"

"Hizo una convocatoria del mes de junio excepcional. Ahora está en una situación personal y profesional diferente y veo la misma intención y que nos puede aportar muchas cosas. Prefería que jugasen mucho en sus clubes, pero no hay un fórmula perfecta. El caso de Alba y Ferran van participando más y van a ir haciéndolo. Me fio del rendimiento que dan conmigo y no dejo de perder la confianza porque dejen de jugar en sus clubes", aseguró Luis Enrique.

"Ojalá volvamos a ver al mejor Ansu, pero a día de hoy no lo veo para la lista"

El que no ha entrado en la lista es Ansu Fati. El delantero del Barcelona se queda fuera de la lista y, por lo que explicó Luis Enrique, tiene complicado estar en el próximo Mundial de Qatar.

"Vino en junio para que se metiera en dinámica de grupo y tener de nuevo el contacto y ver realmente como estaba y la verdad es que estaba bastante mejor. Solo ha jugado un partido de titular en su club y esto a mí me dice algo. Ojalá volvamos a ver al mejor Ansu, pero a día de hoy no lo veo para la lista. Está en el proceso de coger confianza y de mejora después de estar mucho tiempo sin jugar", detalló Luis Enrique.

"Un equipo no se forma con los 11 mejores jugadores de la Liga. No cojas a los que marquen más goles y hagas un equipo. La selección hace lo que tiene que hacer. Ir a por el partido desde el primer minuto. No nos replegamos y corremos riesgos. En defensa intentamos quitarle el balón al rival. Busco los jugadores que interpreten mejor nuestra idea de juego", explicó Luis Enrique.

"Para ningún jugador sus opciones pasan porque se lesione un compañero y si estás en la última lista puedes estar en el Mundial. En todas las listas hay bajas. Si ha venido es porque nos gusta. Me gusta mucho Aspas, Ansu Fati, Sergio Ramos, Marcos Alonso... Por eso llamamos a tantos jugadores", incidió el técnico asturiano.

Respecto a si esta lista es la definitiva de cara al Mundial, Luis Enrique fue muy claro.

"No está cerrada la puerta de la selección para ningún jugador español

"No está cerrada la puerta de la selección para ningún jugador español en activo. Si mañana fuera el Mundial, esta sería la lista sin ninguna duda", reconoció el seleccionador nacional.

Luis Enrique también fue preguntado por Sergio Ramos y el seleccionador celebró que el sevillano juegue ahora con más regularidad en el PSG.

"Es una gran noticia ver a Sergio Ramos después de año y poco. Ahora compite y lo hace de manera seguida y a partir de ahí te puedo contar lo que quieras, pero considero que los mejor para jugar de central son los centrales y el resto, fumata blanca", zanjó Luis Enrique.