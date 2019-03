Diego Costa: "No pude volver al Atlético de Madrid por algunos detalles"

El hispano-brasileño Diego Costa, delantero del Chelsea y de la selección española, admitió hoy que "tenía la ilusión" este verano "de volver" al Atlético de Madrid, pero "no pudo ser por algunos detalles", al tiempo que deseó que al club rojiblanco le vaya "muy bien" y pueda ganar títulos.

"La verdad que tenía la ilusión de volver. No miento, porque todos saben lo que me pasa con el idioma, con las cosas, pero tampoco puedo quejarme, porque también la gente allí me quiere mucho, la afición me quiere y me respeta y le deseo lo mejor al Atleti", afirmó este martes en declaraciones a 'Movistar 0'.

Agradecido al Atleti

El atacante, concentrado con la selección española en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, explicó también que "todos" saben "que había la posibilidad de volver" al conjunto rojiblanco durante este verano, "pero no pudo ser por algunos detalles".

"Agradezco siempre a la gente del Atleti, al 'Cholo' (Simeone), en especial, que siempre ha depositado confianza en mí. Ahora estoy en el Chelsea, estoy bien, he empezado la Liga, ahora hay que pensar ahí y ojalá que al Atleti le vaya muy bien como la temporada pasada y pueda ganar títulos", continuó.