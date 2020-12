El Atlético de Madrid ha emitido un comunicado en su página web en el que informa que han llegado a un acuerdo para la rescisión del contrato de Diego Costa, que terminaba el 30 de junio de del próximo año. "El jugador hispano-brasileño solicitó al club su desvinculación por motivos personales hace unos días y firmó este martes la rescisión de su contrato, quedando desligado de nuestra entidad", ha confirmado el club colchonero.

En el contrato incluye que Diego Costa ha aceptado las compensaciones económicas a la entidad rojiblanca en caso de ir a un club que no compita directamente contra el Atlético de Madrid. La entidad capitalina no quería permitir que el ariete saliera a un rival directo si no es dejando una cantidad de dinero importante. "El club ha logrado poder ayudarlo sin salir perjudicado y eso nos genera una tranquilidad", ha asegurado Simeone en rueda de prensa.

Diego Costa pone así fin a su segunda etapa como jugador del Atlético de Madrid. Tras su llegada del Chelsea hace dos temporadas el delantero hispano-brasileño ha tenido menos protagonismo que en su primera etapa. Esto no ha sido un obstáculo para que el ariete aportase goles y buen juego en momentos determinados.

Ahora, ya fuera del Atlético de Madrid se empieza a especular sobre su próximo destino. El Arsenal podría ser uno de los equipos que quiere hacerse con los servicios de Diego Costa ya que necesitan un delantero. El londinense le serviría al ya excolchonero para seguir jugando a gran nivel en una liga potente como Premier League. El caso es que Diego Costa es libre ya para negociar con cualquier club. Por lo que su futuro se conocerá en los próximos días.