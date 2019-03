Diego Costa: "Cuando marque yo, España marcará más goles"

Diego Costa asumió parte de culpa por seguir sin hacer goles con la selección española, y tras el triunfo por la mínima en Macedonia (0-1), aseguró que cuando empiece a marcar él, la Roja "marcará más goles".

Se perderá por sanción el próximo encuentro oficial, ante Luxemburgo en Logroño, algo que desconocía hasta que fue preguntado en la zona mixta tras el encuentro. "No lo sabía, me acabo de enterar", confesó.

"Hoy me encontré bien, era difícil entrar en juego pero lo intenté, me fui hacia banda y sigo peleando. Me he encontrado bien, voy ganando confianza", admitió. Fue uno de los nueve encuentros que ha disputado con España en los que más protagonismo tuvo, aunque mantuvo su nivel de crítica consigo mismo. "

Me voy encontrando más cómodo, esta vez estaba bien físicamente sin ninguna molestia y la gente me da el cariño necesario. Soy crítico porque no encuentro el gol pero voy entrando en el juego", dijo.

"Me falta marcar pero voy a seguir peleando. Cuando empiece a marcar yo, España marcará más goles por partido. Lo importante es que ganamos tres puntos importantes para la clasificación a la Eurocopa", sentenció.