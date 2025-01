Detenido el futbolista Radja Nainggolan por tráfico de cocaína

Radja Naingolan, jugador de fútbol, ha sido detenido este lunes por un caso de tráfico de cocaína a través del puerto de Amberes, en Bélgica. Así lo ha confirmado la fiscalía de Bruselas. Nainggolan militó en clubes como la Roma o Inter de Milán. También ha sido internacional con la Selección de Bélgica.

"La policía judicial federal de Bruselas llevó a cabo treinta registros este lunes (...) por la mañana, principalmente en la provincia de Amberes y en Bruselas", señala el ministerio público en un comunicado. Medios locales como el 'Le Soir' identifican entre los detenidos a Nainggolan a partir de las siglas "R.N."

La Fiscalía ha agregado que los interrogatorios están "en curso" y detalla que por el momento no facilitará más información. Nainggolan era conocido por lucir una llamativa cresta de colores, tatuajes por todo el cuerpo y por fumar pese a ser deportista profesional. Acababa de unirse al humilde club de Lokeren.

El abogado del futbolista, Omar Souidi, no ha querido hablar sobre las investigaciones. Ha resaltado el derecho de presunción de inocencia de su cliente. "No se harán más comentarios en este momento", dijo a los medios presentes el abogado de Nainggolan.

Fichó hace días por el Lokeren

Radja Nainggolan fichó hace cinco días por el Lokeren-Temse de la Serie B de Bélgica. Dijo que el dinero no es lo más importante para mí. Lo hago por el fútbol". Ya debutó con un equipo, que ha confirmado que este lunes no ha podido ejercitarse con el grupo: "Dado que la investigación aún está en curso, los servicios de policía no pueden ni quieren hacer más comentarios. Respetan el principio de presunción de inocencia. Como club estamos de acuerdo con esto. Sólo podemos confirmar que el jugador estuvo ausente del entrenamiento esta mañana".

