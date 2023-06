La desgarradora carta de la hermana de Alba Silva: "Cuando Sergio Rico sea consciente de todo estará orgulloso de la mujer que tiene"

Las últimas horas parece dibujar un panorama alentador y de esperanza respecto a Sergio Rico, portero del PSG que permanece ingresado en la UCI desde el accidente que sufrió con un caballo el pasado 28 de mayo en la romería del Rocío. Alba Silva, mujer del cancerbero, ha indicado que su marido "responde a ciertos estímulos" y que "ahí está luchando".

Noticias esperanzadoras después de varios días sedado y en estado grave en la UCI del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Este miércoles se conocía que se le había retirado la sedación a Sergio Rico, aunque el equipo médico que le atiende aclaraba que el estado del portero "sigue siendo grave y continúa ingresado en la UCI, donde es atendido por un equipo multidisciplinar de especialistas". Alba Silva, mujer de Sergio Rico, ha estado todos los días en el hospital y ha mostrado su fortaleza, pese a que un día no pudo evitar derrumbarse de dolor al ser preguntado por el estado de su marido.

"Nunca vi tal valentía, esa lucha incansable..."

La familia de Alba Silva está apoyándola en todo momento y Rocío Silva, hermana de Alba, le ha escrito una desgarradora carta en la que destaca la fortaleza de la mujer de Sergio Rico.

"Mi hermana, @albasilvat la pequeña de mi casa o al menos eso era lo que creíamos hasta que ha llegado el momento donde nos está demostrando a todos lo grande que es. Nunca vi tal valentía, esa lucha incansable y a pesar de todo esa fortaleza y positividad para afrontar un nuevo día", comienza la carta de Rocío Silva a su hermana Alba.

"Siempre se os vio una pareja unida y enamorada y si algo nos estás dejando claro ahora es el infinito amor que sientes por tu marido. Sé de sobra que cuando él sea consciente de todo estará orgulloso de la mujer que tiene", le escribe Rocío a a su hermana.

"Hermana tú miras al miedo de frente cada día y le plantas cara, lloras detrás de las paredes para no hacernos sufrir, te preocupas por nosotros a pesar de estar rota y cansada por dentro, papá no se equivocaba al decir que eras un angelito que había caído del cielo. Toda esta mala racha pasará y vendrá la calma que tanto necesitas y que tanto necesitamos estoy segura de ello, ya le has demostrado a Dios que eres una buena guerrera. Te admiro y te quiero mucho, siempre juntas contra viento y marea", concluye el emotivo mensaje de Rocío Silva a su hermana y pareja de Sergio Rico.

La propia Alba Silva ha respondido a su hermana en la publicación de Instagram, asegurando que a Sergio Rico "le llega toda nuestra fuerza".

"Hermana os amo con todo el alma, sois mi sustento cada día, a Sergio le llega toda nuestra fuerza, seguimos remando", escribe Alba Silva.

Sergio Rico (29 años) lleva doce días ingresado en el Hospital Virgen del Rocío desde que un caballo le causara graves heridas en la cabeza en la Romería del Rocío.