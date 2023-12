Liberan al exfutbolista Marcelinho Carioca tras un secuestro exprés provocado por una infidelidad

El exfutbolista brasileño de 51 años, Marcelinho Carioca, ha sido liberado este lunes tras llegar a la comisaría de Itaquaquecetuba (municipio de Sao Paulo) en la parte de atrás de un coche policial con una toalla en la cabeza y acompañado de una mujer.

De esta forma se confirma el secuestro del que ha sido víctima desde que desapareciera el pasado domingo tras una fiesta organizada en el estadio del Corinthians Paulista, el Neo Química Arena.

Al parecer, fue un hombre el que le retuvo contra su libertad tras sorprenderle junto a su mujer en una presunta infidelidad de ella. Además, el jugador publicó un vídeo en primera persona junto a la chica cuando estaba secuestrado en el que explica lo sucedido y aparece con un moratón en el ojo.

"Estaba en un show de samba y ahí salí con una mujer que está casada, como he sabido después, y el marido me pegó, me secuestró y me llevó", se le escucha decir a él, versión que la mujer corrobora: "Confirmo todo lo que ha dicho, estoy casada y mi esposo le secuestró y lo mantuvo en cautiverio".

Dos detenidos

Dos personas han sido detenidas por su supuesta implicación en el secuestro de Marcelinho, y fue la familia de este la que dio la voz de alarma y presentó una denuncia cuando no tuvieron noticias de él durante varias horas.

Encontraron su coche abandonado

El jugador desapareció después de que encontraran su vehículo abandonado en Sao Paulo, Brasil. Su caso ha sido investigado por el Departamento Antisecuestros de la Policía Civil de la ciudad carioca.

"La Secretaria de Seguridad Pública informa que un vehículo fue localizado abandonado en la región de Itaquaquecetuba. El caso está siendo registrado como desaparecimiento de una persona y localización de vehículo. El Sistema de Identificación Automatizada de Impresiones Digitales fue accionado para apurar las circunstancias y identificar a las personas", decía el comunicado policial que investiga el caso.

Jugó en el Valencia y en otros 10 equipos

Marcelinho Carioca se retiró del fútbol en 2009 tras una carrera en la que jugó para muchos clubes: Flamengo, Corinthians, Valencia CF (1997 - 1998), Corinthians, Santos FC, Gamba Osaka, Vasco da Gama, Al-Nassr, Vasco da Gama, AC Ajaccio, Brasiliense, Santos FC y Santo André.