El Deportivo vuelve a pedir "justicia" para Jimmy tras la decisión del juez de cerrar la instrucción

El Deportivo ha vuelto a pedir "justicia" ante el "asesinato" de su hincha Francisco Javier Romero Taboada, 'Jimmy', después de que esta semana el juez que investiga la reyerta en Madrid considerara finalizada la instrucción y acordara no realizar más citaciones ni practicar más pruebas.

El juez, Pedro Merchante Somalo, establece la conclusión de la instrucción de tal forma que ahora tendrá que decidir quiénes son los acusados y por qué delitos, si bien no hay ningún imputado por el delito de asesinato ni de homicidio.

En un comunicado, el club gallego sostiene que "después de las informaciones publicadas en las últimas horas que indican que el caso del asesinato del aficionado coruñés podría resolverse con un juicio en el que solo habrá acusados de participar en riña tumultuaria, el Real Club Deportivo quiere sumarse a la petición promovida por sus seguidores".

"Como ya manifestó públicamente el 2 de diciembre y el 22 de mayo, el club reitera su exigencia a las autoridades para que no descansen hasta detener a los responsables del asesinato de Madrid y para que este crimen no quede impune", añade el texto que ha publicado el Deportivo en su web.

En él, "expresa nuevamente su deseo de que se aclaren lo más pronto posible todos los aspectos de lo acontecido en Madrid hace diez meses, reiterando su confianza en la justicia y en que los responsables de estos hechos puedan ser juzgados y condenados".

Ninguno de los 101 detenidos por las fuerzas de seguridad -82 en las dos primeras fases y 19 en la tercera- está acusado de la muerte del integrante de Riazor Blues, ya que los seis imputados por la Policía de homicidio están en libertad: dos menores y cuatro excarcelados por el juez en mayo.

En relación a estos últimos, el juez ordenó su puesta en libertad al afirmar que no se les puede atribuir la muerte de Jimmy, puesto que la Policía cometió un "error contundente" en la identificación de la persona que fue arrojada al río en primer lugar, persona que no falleció y que no es Jimmy sino Santiago A.M, otro hincha del Deportivo que salió nadando del Manzanares.

No lo entiende así la Policía, que tiene claro que quienes tiraron al río tanto a Jimmy como a Santiago son las mismas personas pertenecientes al mismo grupo agresor, con una diferencia entre un hecho y otro de 43 segundos.

Los hechos ocurrieron en torno a las nueve de la mañana del 30 de noviembre de 2014, cuando unos 200 ultras del Frente Atlético y de los Riazor Blues, apoyados por los Bukaneros del Rayo Vallecano, los Alkor Hooligans del Alcorcón y los Ultra Boys del Sporting de Gijón, se enfrentaron en las inmediaciones del estadio Vicente Calderón. Los radicales utilizaron barras de hierro, bates, palos y todo tipo de elementos contundentes y el balance del trágico suceso fue de un muerto y once heridos.