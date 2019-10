Del vestuario a matar, así actuó el 'asesino del Clínico': "No se enfadaba nunca y de repente..."

La noticia impactó Cuenca hace 22 años, el 24 de diciembre de 1997. Juan José Fernández, futbolista de la Balompédica Conquense, acusado de matar a sangre fría a dos personas, decía el titular. Uno de sus futbolistas era un asesino y los periodistas que lo contaron lo recuerdan como si fuera hoy; no daban crédito.

La crónica del suceso la firmó impactado el jefe de deportes de 'El día de Cuenca', José Luis Pinós: "No se enfadaba nunca y de repente te dicen que es un asesino", dice a Antena 3 Deportes.

Este artículo lo guardó el redactor de 'El día de Cuenca' que seguía habitualmente al Conquense, José Vicente Ávila, el periodista que mejor conocía a Juanjo: "Era modélico, no vio ni una tarjeta roja".

Llegó al Conquense en 1996 y estuvo dos temporadas. En la primera destacó como goleador: "Ya había metido goles en la temporada primera cuando tenía a Joaquín Caparrós de entrenador", dice Pinós.

"No te lo puedes imaginar"

Y cuando mejor estaba Juanjo, llegó la noticia. Al presidente del Conquense lo dejó sin palabras: "No podía hablar, estaba consternado y lloraba", cuenta Pinós. En la plantilla tampoco daban crédito: "No te lo puedes imaginar, has estado compartiendo vestuario y has sido capaz de hacer lo que hizo en pocas horas", relata José Luis.

¿Y cómo se ha recibido lo que ha vuelto a hacer Juanjo? Están impactados: "Es esquizofrénico y tiene esto. Te tiras 20 años siendo normal y al 22 matas a una persona. O quieres matarla. Afortunadamente esta vez no ha matado a nadie".