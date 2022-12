Las palabras de Cristiano Ronaldo en 2015 que se han vuelto en su contra tras fichar por el Al Nassr

Era un secreto a voces del que solo hacía falta la confirmación oficial. Cristiano Ronaldo fichó este pasado viernes por el Al Nassr, club árabe, hasta 2025 después de desvincularse del Manchester United en mitad del Mundial de Qatar 2022, torneo que abandonó en cuartos de final tras la derrota de Portugal ante Marruecos.

El anuncio oficial no ha dejado a nadie indiferente y las redes sociales han aprovechado para rescatar algunas declaraciones y palabras de Cristiano, allá por 2015, en las que deja claro que siempre tuvo la intención de finalizar su carrera deportiva al más alto nivel.

"Quiero acabar mi carrera en lo más alto" (2015)

"¿Fichar por la MLS o los emiratos árabes? Todavía me quedan seis o siete años y quiero acabar mi carrera en lo más alto, con dignidad, en un gran club. Esto no significa que piense que irse a Estados Unidos, Qatar o Dubái no esté bien, pero yo no me veo ahí", dijo el crack portugués.

Cristiano, a punto de cumplir 38 años, puede estar más que orgulloso de su carrera profesional, un camino plagado de éxitos, trofeos colectivos, individuales y goles por doquier. Sin embargo, es una realidad que su marcha del Real Madrid en 2018 fue el comienzo del fin.

Su marcha del Madrid, el principio del fin

Su periplo en la Juventus, especialmente en la primera temporada, fueron los últimos coletazos de su mejor fútbol. El luso se hinchó a goles pero se quedó con las ganas de levantar una Champions con el equipo italiano.

Tras la etapa en Italia y su precipitada marcha al Manchester United, el equipo que le vio crecer, comenzó lo que sería el final de la carrera de uno de los mejores de la historia en una liga competitiva. Su tensión con el técnico, su más que evidente bajón físico y goleador y los pésimos resultados de los 'reds' han obligado a Cristiano a tomar un nuevo rumbo en la recta final de su carrera en un lugar en el que seguramente no habría querido terminar de ninguna de las maneras.

"Estoy impaciente por descubrir un nuevo campeonato de fútbol en un país diferente, la visión del Al Nassr es muy inspiradora y estoy feliz por unirme a mis compañeros para que juntos podamos ayudar al equipo a obtener más éxitos", detalló Cristiano en sus redes sociales tras su fichaje por el club árabe.