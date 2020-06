Debut en partido oficial de Vinícius con el Real Madrid

El jugador del Real Madrid Vinicius Jr. se mostró "muy contento y feliz" tras debutar en el derbi ante el Atlético (0-0) en la séptima jornada de Liga y recordó que "desde pequeño soñaba con debutar" en el conjunto blanco.

"Estoy muy feliz por jugar en el Bernabéu con la camiseta del Real Madrid. Cuando me han dicho que jugaba me he puesto muy contento por el debut. Estoy mejorando en los entrenamientos y doy gracias al profesor Lopetegui por su confianza", dijo el brasileño, que contó con apenas cinco minutos al final del encuentro.

"Es un momento muy feliz, desde pequeño soñaba con debutar en el Real Madrid", dijo el brasileño, de 18 años. "Estoy en el mejor equipo del mundo, ha pasado todo muy rápido, pero agradezco mucho todo el apoyo que me ha dado el club", sentenció Vinicius en declaraciones a RM Televisión.