David Escudé: "A día de hoy, el Bernabéu no cumple con los requerimientos FIFA para ser sede de la final del Mundial"

El Mundial de Fútbol de 2030 se celebrará en España, Portugal y Marruecos y, a falta de confirmarse las sedes de la Copa del Mundo de dentro de seis años, la gran incógnita es dónde se jugará la gran final. En un principio el Santiago Bernabéu parece la opción más factible, pero la construcción de un gran estadio en Casablanca (Marruecos) ha generado algo de inquietud. Y anoche el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Barcelona, David Escudé, realizó unas sorprendentes declaraciones en el programa 'Tot Costa' de Catalunya Ràdio en las que aseguró que el estadio del Real Madrid no cumple con los requisitos de la FIFA para albergar la final de la Copa del Mundo.

"En estos momentos, el Bernabéu no es rival para Barcelona para albergar la final del Mundial. A día de hoy, según los requerimientos de la FIFA, el Bernabéu no podría ser sede de una final de un Mundial de fútbol. En cambio el nuevo estadio que se está construyendo en Marruecos y el Spotify Camp Nou sí tienen la capacidad para albergar la final. Nuestro rival no sería el Bernabéu, que se quedaría pequeño, sino Marruecos", señaló David Escudé.

"¡Vamos por la final, evidentemente!"

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Barcelona confirmó que desde el consistorio barcelonés trabajan para poder organizar la gran final del Mundial 2030.

"Quiero mi ciudad lo suficiente como para ser ambicioso e ir al máximo de los máximos. Después se tiene que trabajar y veremos dónde queda todo, pero si no luchamos por lo mejor, no podemos aspirar a nada. ¡Vamos por la final, evidentemente!", aclaró Escudé.

Por último, el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Barcelona fue preguntado sobre si creía que en España se toleraría que la final se fuera a Barcelona, a lo que indicó que el el Gobierno actual "no baría problema.

"Con el actual gobierno no habría problema, las cosas están cambiando", concluyó David Escudé.

