Darío Silva defiende a Víctor Sánchez del Amo: "Y si quiero que me la vean, ¿cuál es el problema?"

El uruguayo Darío Silva está sorprendido y afirma que nunca ha visto que un entrenador haya sido suspendido por una situación así y cree que la decisión del jeque Al-Thani es porque "tenía ganas de cargárselo". En una entrevista a la cadena Ser, Silva normaliza el contenido del vídeo del ya ex entrenador del Málaga, Victor Sánchez del Amo.

"Es algo íntimo. ¿Por qué no puede mostrar las bolas? Y si quiero que me la vean, ¿cuál es el problema? ¿Nunca nadie vio películas porno? ¿Nunca recibieron al negro del Whatsapp? Me quiero morir", lamenta.

Al-Thani debería irse a "criar camellos"

También ha sido crítico con la decisión de Al Thani: opina que desde que es presidente del club de la costa del sol "se ha equivocado muchas veces" y que la decisión de destituir al entrenador ha sido porque "tiene que dar la cara ante los pequeños accionistas, ante estas pequeñas empresas y empresarios que pusieron dinero en el Málaga por unas acciones importantes que ahora se bajaron y pueden perder todo el dinero".

El exfutbolista es contundente admitiendo que el jeque debería irse del Málaga CF a "criar camellos a correr carreras de camellos que va a ser más divertido. Ha venido a hacer daño a empresarios".