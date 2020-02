El dardo de Morata al madridismo después del 'derbi': "Orgulloso de ser un indio"

Ayer se disputó el esperado 'derbi' madrileño entre el Real Madrid y el Atlético. Finalmente, el conjunto blanco logró llevarse el encuentro después de disputar un apretado partido en el que ambos equipos desplegaron un juego irregular a lo largo de los 90 minutos. Después del encuentro, Álvaro Morata quiso enviar un rotundo mensaje en el cual reafirmaba su unión con el club rojiblanco.

Uno de los detalles que generaban cierta expectación en el encuentro, era el de un nuevo regreso de Álvaro Morata al Santiago Bernabeu. El madrileño encajó una buena primera mitad en la que, a pesar de sus reiterados intentos, no logró anotar gol. Su participación quedó marcada en gran medida por una acción de un posible penalti que Casemiro cometió contra él y que el árbitro decidió finalmente no señalar. Finalmente, Morata fue sustituido nada más iniciarse la segunda mitad, algo que no le sentó muy bien.

Después del encuentro, Morata publicó en sus redes sociales un mensaje a través del cual se podía intuir un pequeño 'dardo' al que fue su equipo en el pasado, el Real Madrid. "¡¡Orgulloso de pertenecer a este club!! ¡¡Orgulloso de ser un indio!! Hoy como siempre y más que nunca, FORZA ATLETI!!

Pronto, el mensaje se haría viral, cosechando respuestas tanto de aficionados del Atlético de Madrid que manifestaban su apoyo al delantero, como de hinchas del conjunto blanco que, en su mayoría, le recordaban su pasado como jugador del Real Madrid. Estos últimos, que eran el grupo más numeroso, respondieron a Morata con algunas de las declaraciones que el actual jugador rojiblanco había realizado en su pasado como madridista.