El dardo de Dani Alves al Madrid en su 'vuelta' al Camp Nou: "Me da pereza jugar de blanco"

Pese a que Dani Alves, uno de los jugadores más importantes de la etapa gloriosa del Barça de Guardiola, ya no está en las filas culés ha querido aprovechar para lanzar un dardo al Real Madrid en su vuelta al Camp Nou, donde este domingo jugará ante el Barça con su nuevo equipo (Pumas) el trofeo Gamper.

El brasileño ha dejado sus sentimientos sobre la salida del club: "No estoy dolido, estoy eternamente agradecido a Xavi, a Laporta y al club por dejarme vivir estos seis meses. Sé que era muy difícil volver y ha sido gracias a ellos", ha explicado.

"Me hubiera gustado que me comunicaran antes mi adiós"

Eso sí, Alves aseguró que le gustaría que le habrían comunicado su salida: "Lo único que dije es que me hubiera gustado que me lo comunicaran antes para poder despedirme de la gente. Por suerte, el fútbol me ha da la oportunidad de poder despedirme de la gente, porque una vez eres culé, lo eres para siempre", exclamó.

Este domingo volverá a pisar el Camp Nou, quien sabe si por última vez, y lo hará con una camiseta que no es la del Barcelona, lo hará con la del Pumas mexicano, que curiosamente se presentará de blanco al feudo culé, y ahí ha aprovechado el lateral derecho para lanzar un dardo al gran enemigo del Barça.

"Me da pereza volver al Camp Nou... ¡de blanco!"

"Lo único que me da pereza es volver al Camp Nou... ¡¡de blanco!! Eso sí me cuesta", dijo el también ex del Sevilla. Además, también tuvo palabras para Mbappé y su fallido fichaje por el Real Madrid: "Se le escapó al Madrid... mala suerte".