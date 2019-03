Daniel Fonseca: "Luis Suárez tiene problemas psíquicos"

El antiguo representante del delantero uruguayo Luis Suárez, su compatriota y exfutbolista Daniel Fonseca, arremetió contra el delantero barcelonista y dijo que tiene "problemas psíquicos" después de que el ariete señalase en una entrevista que le debía dinero de su traspaso al Groningen holandés.

El delantero del Barcelona dijo en la noche del miércoles durante una entrevista con el medio local Montecarlo TV que Fonseca le debía un 20% de su traspaso al Groningen holandés procedente del Nacional de Montevideo, el cual se cerró por en torno a un millón de dólares.

El futbolista señaló que su entonces representante le dijo que tenía que "rechazar" ese porcentaje y que después se lo recompensaría en otro contrato, algo que, según indicó Suárez, no ocurrió. Además, apuntó que se sintió decepcionado debido a que cuando dio el salto a Europa le aseguraron que iba a ganar más de lo que finalmente ingresó.

"Sabiendo las dificultades que tuvo que pasar uno, sabiendo lo que sufre un jugador para hacer su plata, su dinero, el de llevarme a un equipo diciéndome que iba a ganar 30.000 euros y fui a ganar 10.000", explicó Suárez sobre por qué le molestó.

"Fue una de las pocas decepciones que tuve con Daniel (Fonseca) en ese momento, pero él me lo intentó recompensar cuando me voy al Ajax y todo eso y siempre me quedó esa espina, la de por qué él, exjugador de fútbol, hace eso con los jugadores que vienen de abajo, que vienen de sufrir, porque ellos ya tienen su parte", agregó.

La reacción del exrepresentante del futbolista, que durante su etapa como jugador militó en equipos como la Juventus, la Roma, el Nápoles y el River Plate argentino, se dio en la radio uruguaya 1010, donde arremetió duramente contra Suárez, rebatió todas las acusaciones y señaló que es el jugador el que le debería dinero.

"Está mintiendo, porque es un pibe que lo demuestra, que tiene problemas psíquicos, seguro, eso lo sabemos. Por eso sigue en un psicólogo, pero creo que no le está dando efecto. Tendrá que cambiar de psicólogo o ir a un psiquiatra", opinó Fonseca.

"Para sumar necesita los dedos, porque el pibe este no sabe sumar. Que no sea atrevido", dijo el exfutbolista, que se mostró muy molesto por el hecho de que Suárez hiciese esas declaraciones en televisión y señaló que en los primeros años de la carrera del uruguayo él ayudó a su familia.

En ese sentido, antes de hablar del dinero que supuestamente le debe Fonseca, Suárez se mostró agradecido con algunas actitudes de su exrepresentante al comienzo de su carrera.

"Yo le agradezco a Fonseca porque en su momento, cuando yo con quince años, el primer pasaje que voy a España (para ver a su novia) me lo paga Fonseca. Después yo tenía un sueldo, que digamos que Fonseca te ayudaba con darte algo de plata, te daba un surtido por mes para toda la familia", señaló Suárez en la entrevista.

"Eso es totalmente lícito, y más para las necesidades que nosotros teníamos como familia y estoy totalmente agradecido. A veces te daba zapatos de fútbol, se portó espectacular", aseguró el futbolista antes de hablar sobre la "espina" que dijo tener clavada en cuanto a la actitud de su representante en aquel momento.

Por otro lado, Fonseca señaló que el distanciamiento entre ambos no se debe al dinero sino a algo que sucedió en los primeros años de la carrera del 'Pistolero'.

"La historia pasa porque un bendito día me llaman tres compañeros de la selección juvenil, me dicen que está pasando una cosa incómoda con Luis. Le tuve que decir una cosa muy incómoda a este pibe, pero hasta el día que me muera no voy a decir cuál fue", señaló Fonseca.

"Le dije una verdad incómoda. Él no la aceptó, no le cayó bien. Yo prefiero tener amigos que me digan la verdad y no falsos. Entonces a pocas palabras, buen entendedor. Que diga la verdad el cobarde y no me quiera ensuciar diciendo que le debo 200.000 dólares, ¡sinvergüenza!", continuó.

"Si tiene coraje que diga la cosa incómoda que le tuve que decir. Ese es el verdadero motivo por el cual este personaje impresentable no tiene el coraje de hablar y se escondió durante seis años", agregó.